Sostenibilità e risparmio? Sì, con Stufe a Pellet Italia

Chi l’ha detto che il risparmio non può conciliarsi con scelte d’acquisto sostenibili? Stufe a Pellet Italia non s’accontenta e a questo binomio aggiunge alta qualità Made in Italy certificata, un grande portato innovativo espresso in un catalogo con 16 modelli. Produttrice e rivenditrice nonché leader nazionale del settore, l’azienda offre un’esperienza d’acquisto online caratterizzata da spedizione gratuita, prezzi competitivi, pagamento anche a rate e prodotti in pronta consegna. E i vantaggi non finiscono qui.

Basta un click su www.stufeapelletitalia.com per approfittare di spedizione gratuita, un’offerta composta interamente da prodotti in pronta consegna, pagamenti rateizzati, qualità rigorosamente Made in Italy e l’innovazione delle migliori stufe a pellet del mercato.

Un riflesso del rispetto dei criteri di qualità e sicurezza, stabiliti dalle normative europee, è rappresentato dalle quattro stelle della certificazione ambientale, secondo il DM 186/2017, estesa all’intera offerta. L’azienda è del resto specializzata nel campo del riscaldamento, con specifico riferimento alla produzione di stufe a pellet.

La qualità delle materie prime, la precisione nelle lavorazioni e l’accurata progettazione di ogni stufa sono i cardini della produzione di Stufe a Pellet Italia. Espressione del know-how di tecnici che vantano un’esperienza decennale e internazionale.

Pagamento rateale e pronta consegna dell’offerta termostufe a pellet Italia

I prezzi poi sono resi competitivi grazie all’acquisto direttamente presso il produttore. Perché il cliente compra dalla fabbrica di Stufe a Pellet Italia, la cui sede è in provincia di Venezia. E quanto a opportunità di risparmio, la convenienza cresce se si approfitta della detrazione fiscale del 50% presentata dal cosiddetto Decreto Crescita (Decreto 83/2012). La stufa viene, di fatto, pagata la metà, in questo caso però l’acquisto deve realizzarsi attraverso bonifico bancario.

Tante le opzioni per il pagamento. Si può acquistare attraverso bonifico bancario, carta di credito, contrassegno e in forma rateale. Quest’ultima è un’opportunità resa possibile dalla convenzione con Soisy, marketplace dei prestiti tra privati.

È un’opportunità pratica, conveniente e trasparente. Avviene tutto online, dalla richiesta alla stipula del contratto, nello spazio di pochi minuti, utilizzando PC o smartphone. Grazie a Soisy non c’è il rischio di brutte sorprese, tutte le spese sono comprese nella rata mensile. Insomma, nessun costo imprevisto.

All’interno dell’offerta trovano spazio tre tipologie di stufe a pellet: Idro, ad Aria e Caldaie. Tutti i prodotti sono in pronta consegna, il cliente riceve l’articolo in 48-72 ore dal pagamento, e possono essere acquistati online su www.stufeapelletitalia.com.