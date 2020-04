Gabriel, l'Italia in volo verso il domani

Oggi, che è in gioco la nostra stessa sopravvivenza, con il reale e il virtuale che si sovrappongono nei social e sul web, un'immagine dice più di mille parole.

Il "mio" Gabriel, icona di libertà e autoaffermazione dell’Uomo in un rinnovato rapporto con la Natura, illuminato col tricolore dal Sindaco di Lajatico Alessio Barbafieri, è un’immagine universale altamente simbolica di questo doloroso e difficile momento per l’Italia.

L'augurio è che, oltre il dolore per chi non c'è più e la riconoscenza per chi ha combattuto e contenuto la malattia, oltre le nuove abitudini e le nuove restrizioni, si possa ritrovare la consapevolezza collettiva della fragilità della vita. Per assoggettare le tecnologie ai ritmi della biologia, e non il contrario. Che l'Arte sia per tutti ispirazione di pensieri positivi e costruttivi... verso il progetto di un futuro migliore in cui vivere. Poiché questa sfida è nostra. Ce lo dice la Storia. E occorre viverla coscienti di essere i protagonisti dell’Umanità intera".

GABRIEL. Scultura alta più di 15 metri, composta di 350 facce in acciaio lucidato a specchio a mano, unite da 206 metri lineari di saldatura, per un peso di circa 7000 kg, Artista Daniele Basso / A cura di Matteo Graniti / Regia Alberto Bartalini.

Realizzata in collaborazione con Laseryacht.Art on Stage @ Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli - Edizione 2019.Lajatico (PI), paese di origine di Andrea Bocelli.

DANIELE BASSO - BIOGRAFIA. Nato il 4/8/1975 a Moncalieri (TO), è un artista italiano noto per i lavori in metallo lucidato a specchio. Opere che inducono una maggiore coscienza di noi stessi nella ricerca della nostra identità. Ha partecipato a tre edizioni della Biennale d'Arte di Venezia, con mostre e opere in diverse parti del mondo, tra cui Carrousel du Louvre (Parigi), Università del Seraphicum (Vaticano), GNAM (Roma), Expo 2015 (Milano), World of Coca Cola (Atlanta), Officine della Scrittura (Torino), Museo del Parco (Portofino), Shoah Memorial (Milano) e in gallerie a New York, Dubai, San Pietroburgo, Tel Aviv, Monte-Carlo, Lugano, Milano, Torino e Bologna. Nel 2015 "Coke Its Me" (The Coca-Cola Company) e Gigant (SWC Alta Badia - Unesco Park Dolomites). Nel 2016 "Aquamantio" (MOSCA1916) a Biella. Nel 2017 "Il Cavallino" (70° Anniversario Ferrari) e i premi al 67° Festival di Sanremo, per Star Team Monaco (S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco) e per Inter FC. Nel 2019 Main Artist al Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli, regia Luca Tommassini. Oggi le sue opere sono da Artion Gallery, Simon Bart, Hysteria Art, Laura Tartarelli Contemporary e Galleria Ferrero.

