Uomo di Candelo rimane ferito nel tentativo di dividere il suo cane aggredito da un Pitbull

Potrebbe scapparci la denuncia per il proprietario di un Pitbull che ieri mattina, 26 aprile a Candelo, ha provocato alcune lesioni alla mano ad un uomo che stava tranquillamente passeggiando con il proprio animale. Il Pitbull è riuscito a scappare dalla proprietà e imbattendosi nell'altro cane, lo ha aggredito. L'uomo, nel tentativo di porre fine alla disputa ha riportato le lievi lesioni ed è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso e accertamenti. Per questo il proprietario del Pitbull potrebbe essere denunciato.