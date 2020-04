Segnalato in prefettura uomo di Valdilana: sequestrati alcuni grammi di droga

E' stato segnalato in prefettura un 28enne residente a Valdilana per uso di stupefacenti. A trovare l'uomo in possesso di 1,5 grammi di marijuana e una piccola dose di hashish sono stati i Carabinieri della locale stazione. La droga è stata sequestrata e non è dato a sapere se il biellese è stato anche sanzionato per violazione del decreto emergenza Covid 19.