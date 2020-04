Tassi di mortalità per coronavirus nel Nord Ovest, Biella nella fascia media

Uno studio dell’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano si è concentrato sulla rilevazione dei tassi di mortalità per coronavirus nelle principali province del Nord Ovest, dall’inizio della pandemia e per i primi 55 giorni, cioè fino al 17 aprile scorso. Dallo studio, realizzato nell’ambito del Progetto Europeo Horizon 2020, Biella si attesta nella fascia media di mortalità cumulativa per Covid-19, con un tasso pari a 82.

I dati, aggiornati al 17 aprile, riportano al primo posto per il tasso di mortalità più alto la città di Piacenza (258,5), mentre il numero più basso appartiene a Varese (27,3). Al secondo posto della classifica c'è Bergamo con 255,9 seguito da Lodi, a cui corrisponde un tasso di 247,8.

Tra le province piemontesi, Cuneo e Torino fanno parte della fascia più bassa, con un tasso rispettivamente di 29,3 e 41,7. Asti, Novara, Vco e Vercelli si affiancano al nostro capoluogo nella fascia media. Infine, Alessandria si trova al primo posto tra le città piemontesi, con un tasso di 108.