Il 27 aprile riparte il mondo del gioco e delle scommesse da remoto in tabaccheria. Ne sentivamo davvero il bisogno?

Mentre ancora si fanno ipotesi su come gestire la fase 2 del ritorno alla normalità, arriva la notizia che da lunedì 27 aprile riparte gradualmente il mondo del gioco e delle scommesse. Ne dà comunicazione Agipronews: “A partire dai 27 aprile, presso gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura (come le tabaccherie, ndr), riprenderà la raccolta di '10 & Lotto', 'Millionday', 'Winforlife' e 'Winforlife Vincicasa', le cui estrazioni avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l'obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori.

Per il ritorno di Lotto e SuperEnalotto l'appuntamento è il 4 maggio, insieme al 'SuperStar', 'SiVinceTutto SuperEnalotto' ed 'Eurojackpot' e delle scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell'Agenzia. Ultima tappa l'11 maggio, quando riprenderà la raccolta di slot machine e scommesse, anche quelle virtuali, mantenendo in ogni caso l'obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori (su cui normalmente vengono trasmessi i risultati delle estrazioni, fattore che potrebbe creare assembramenti all’interno dei locali, ndr)”.

La notizia è confermata dal decreto del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna, che ha disposto “un graduale ripristino delle attività di gioco secondo criteri che privilegino motivi di salute pubblica”.Un piano molto dettagliato sul gioco che, come sappiamo, è fonte di introito per lo Stato. Secondo la stima di Agipronews, il lockdown di Lotto e Superenalotto è costato al fisco quasi 200 milioni. Peccato non si tenga conto delle gravi conseguenze per i giocatori patologici.

Niente di così preciso è invece stato stilato per tutte quelle attività che sono chiuse da inizio marzo. Ne sentivamo davvero il bisogno?