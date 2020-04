Emergenza coronavirus: A Biella consegna dei pasti agli anziani in difficoltà anche nel weekend

I club service Inner Wheel e Panathlon, con la collaborazione del ristorante la Lira e sotto la regia del Comune di Biella, hanno avviato da questo fine settimana una nuova iniziativa solidale in tempo di coronavirus. Con l’aiuto operativo della Protezione Civile Città di Biella e della Croce Rossa di Biella sarà garantita nel weekend la consegna di un pasto giornaliero caldo a favore di anziani, in questo caso non seguiti dai servizi sociali, ma che separati da parenti o assistenti familiari si sono rivolti al Comune e non riescono a provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti.

Il Comune di Biella ha subito definito la nuova collaborazione e tra i soggetti interessati si è attivato un tavolo per avviare anche al termine del lockdown future iniziative a sostegno di persone che hanno visto la propria condizione mutare a causa dell’emergenza sanitaria per il diffondersi del Coronavirus.

"Si tratta di dare un aiuto a chi per via del diffondersi del virus si trova in condizione di difficoltà - spiegano la presidente dell’Inner Wheel Biella Raffaella Bilotti Merlo e il presidente del Panathlon Luca Monteleone -, non vogliamo sostituirci alla rete e a chi da anni sul territorio già ha avviato iniziative a sostegno del prossimo, bensì aggiungiamo una risposta ulteriore per persone che si trovano in difficoltà per via del Coronavirus".

Il servizio è già partito da questo sabato 25 aprile. Il ristorante la Lira ha preparato i pasti monoporzione e sono stati portati ai domicili degli anziani dai volontari. "Ringrazio i due club service e il ristorante la Lira per averci coinvolto ad avviare questa ulteriore iniziativa solidale - dice il sindaco Claudio Corradino -, si tratta di un servizio pasto per il fine settimana che è un valore aggiunto. Ancora una volta la città risponde presente e si dimostra solidale nei confronti del prossimo".

La consegna del pasto non vuole essere solo un aiuto materiale, ma un segnale di vicinanza umana, la costruzione di una rete sociale e la speranza che tutto questo possa finire il prima possibile. Tutti gli attori coinvolti si aggiorneranno a breve per la nascita di nuovi progetti solidali.