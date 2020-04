Coronavirus, Barazzotto: “Pandemia si ferma sul territorio. Sindaco guardi ai bisogni della comunità”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ha ragione il sindaco Corradino quando dice che servono persone che lavorino in prima persona per gestire l’emergenza. Lo sa bene, e forse ancor meglio del primo cittadino, chi lavora negli ospedali e nelle RSA, nelle farmacie e negli alimentari, nei trasporti e nelle forze dell’ordine, che non hanno smesso di funzionare grazie a persone che si sono dedicate oltre a quanto richiesto dai loro impieghi, affrontando la paura e talvolta allontanandosi dalle proprie famiglie per scongiurare il rischio dei contagi.

Qual è invece il ruolo di un amministratore? Quale lavoro in prima persona deve svolgere un sindaco per adempiere al suo incarico? A parte la presenza fisica e l’apprezzabile sforzo nell’aiutare la Protezione Civile nella distribuzione di mascherine ai cittadini, deve impegnarsi in uno sforzo mentale, che vada oltre all’esecuzione di attività tangibili.

Un sindaco deve garantirsi uno spazio di autonomia e libertà che, in situazioni come queste, lo porti a subordinare gli interessi della sua parte politica ai bisogni della comunità, soprattutto quando questa è lacerata nel corpo e nello spirito dal dolore e da un timore che non si allenta mai, esasperata da condizioni economiche che stanno diventando un’emergenza aggiuntiva a quella sanitaria. Una Regione il cui operato è preso ormai come riferimento negativo di un insieme di scelte disgraziate, con troppe task force e poche energie, dovrebbe spronare il sindaco a dare un segnale di discontinuità rispetto all’amministrazione regionale ed ascoltare chi non appartiene necessariamente alla sua corte di palazzo.

Una pandemia va fermata sul territorio e non ci si può trincerare dietro il gioco delle parti politiche. Ci vuole umiltà, determinazione e consapevolezza del proprio ruolo, altrimenti, non rispondendo alle domande che affliggono i cittadini, non si fa parte della soluzione, ma si diventa una componente del problema”.