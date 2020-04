A Muzzano si celebra il 25 Aprile, sindaco: “Ricordo dei caduti sia faro per l’Italia”

A Muzzano celebrazioni del 25 Aprile. Il sindaco Roberto Favario e la giunta comunale, formata da Michele De Luca e Luca Dalla Dea, hanno reso omaggio al monumento dei caduti in occasione del 75° Anniversario della Liberazione. Nel rispetto delle regole dettate dall'emergenza sanitaria, l'amministrazione comunale ha ritenuto doveroso ricordare un momento cruciale per la storia della nostra democrazia. ”Il ricordo di quei giovani partigiani che diedero la vita l'Italia – spiegano - sia da faro illuminante per la strada che il Paese Italia dovrà compiere nel prossimo futuro!”.