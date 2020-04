25 Aprile a Masserano, sindaco Fantone ricorda i caduti

Ieri mattina, 25 aprile, si è celebrata la Festa della Liberazione a Masserano. Come da disposizioni ministeriali, a rendere onore ai caduti c’era soltanto il primo cittadino Sergio Fantone che ha deposto, di fronte al monumento commemorativo, un cestino pieno di fiori. Dopo il saluto istituzionale, il sindaco si è concesso un momento di preghiera per chi ha dato la vita per il proprio Paese e per coloro che oggi stanno affrontando l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus.