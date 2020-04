25 Aprile a Gaglianico, Maggia: "In una piazza vuota nella realtà ma piena nei miei pensieri" VIDEO

Una commemorazione intensa quella del 25 Aprile a Gaglianico. Ieri mattina, 25 aprile, il sindaco Paolo Maggia ha celebrato la commemorazione in diretta Facebook, per permettere ai suoi cittadini e ai biellesi di seguire la manifestazione nonostante le restrizioni dettate dall'emergenza coronavirus.

"Una giornata che mi ha davvero emozionato molto - dice il primo cittadino - una ventina di minuti davvero intensi. Una piazza vuota nella realtà, ma certamente piena nei miei pensieri". Insieme a lui sono intervenuti don Paolo Loro Milan, il maestro Massimo Folli e Paolo Massaro.

Dopo la deposizione della corona d'alloro, in una piazza della Repubblica deserta ma ripiena dell'anima dei cittadini, Maggia ha tenuto il suo discorso ufficiale. "Ringrazio per il supporto logistico Mario De Nile, Simone Meliconi e l'intero Comando di Polizia Municipale" conclude.

In regia per la messa in onda della diretta c'era Nicolò Caneparo (Nickland Media), mentre Newsbiella, media partner ufficiale, ha ospitato sul proprio canale Facebook la diretta della manifestazione. Ecco il video della celebrazione: