Lessona, si teme il peggio per un anziano: scatta l'allarme ma stava solo dormendo

Attimi di apprensione a Lessona. Ieri mattina, in molti si sono preoccupati per la salute di un anziano che si pensava avesse avuto un malore in casa. Una volta arrivati sul posto, Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine hanno appurato che non solo il pensionato era vivo e stava bene ma che stava dormendo profondamente tanto da non accorgersi del trambusto che era avvenuto all’esterno della sua abitazione.