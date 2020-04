Cavaglià, capriolo incastrato tra le inferriate di un cancello

Brutta avventura questa mattina, 26 aprile, per una femmina adulta di capriolo, rimasta incastrata tra le sbarre di un cancello a Cavaglià, in via Matteotti. Alla vista dell’ungulato, i residenti hanno allertato immediatamente i soccorsi e, in breve tempo, è intervenuta una squadra del recupero animali del Coordinamento di Protezione Civile.

Dopo avergli coperto gli occhi con un apposito telo, sono iniziate le operazioni di salvataggio con l’allargamento delle sbarre del cancello, che ha portato alla sua liberazione dalla quella presa mortale. Dopo un breve consulto telefonico con il veterinario dell’Asl Biella, che ha evidenziato alcune lievi escoriazioni alle zampe, si è deciso di rilasciare il capriolo in natura: così, è stato trasportato e liberato nei boschi circostanti, al sicuro da auto e occhi indiscreti.