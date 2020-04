Commercio, Ercoli: “Stiamo lavorando con l’assessore Greggio per campagna #compriamobiellese”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Accogliamo con massima condivisione l’appello degli Ordini e Collegi dei professionisti biellesi sull’acquisto di prodotti e servizi biellesi per rilanciare l’economia del territorio. Con l’assessore al Commercio Barbara Greggio ci stiamo già da tempo confrontando sul lancio di una campagna di promozione per sensibilizzare a mangiare e acquistare prodotti del territorio. Siamo consapevoli delle difficoltà del momento, sia di natura economica sia per le limitazioni degli spostamenti, ma siamo anche consapevoli della tremenda emergenza che stanno affrontando le aziende e gli esercenti.

Per questo motivo, siamo al lavoro per una campagna #compriamobiellese che possa incentivare a consumare prodotti locali. Prediligere il “made in Biella”, soprattutto in questi momenti, può richiedere maggiori sacrifici ma sicuramente produce maggiori benefici per tutto il territorio. Acquistare prodotti made in Biella vuol dire aiutare i commercianti e i produttori biellesi, così come rivolgersi a professionisti biellesi significa sostenere le eccellenze del territorio e tutelare il lavoro locale.

Dobbiamo pensare che un piccolo sforzo può rappresentare molto per l’economia di prossimità: scegliere biellese vuol dire prediligere il local al global, vuol dire aiutare il nostro vicino di casa che subisce gli effetti economici della pandemia. Siamo intenzionati a sostenere ogni categoria con tutti i mezzi a nostra disposizione. Per questo non lasciamo cadere nel vuoto questo appello, anzi lo facciamo nostro e intendiamo fare squadra per affrontare assieme la crisi e insieme uscirne più forti e uniti di prima".