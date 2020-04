Voci di Donne racconta le staffette partigiane per celebrare il 75° anniversario della Liberazione

L’Associazione VocidiDonne, in occasione della 75° festa di liberazione dall’occupazione tedesca e fascista dell’Italia, ha voluto contribuire con l’iniziativa “Un sorso per volta!", dando voce ad alcune delle donne protagoniste della resistenza e pubblicando sulla pagina Facebook dell’Associazione “Caffè letterario di Vocididonne” piccole letture significative tratte da libri, scritti da donne che hanno

partecipato a diverso titolo alla Resistenza attraverso dei post contraddistinti dall'hashtag #iorestolibera, a partire da domenica 19 aprile fino ad oggi.

L’iniziativa vuole anche sottolineare il ruolo importantissimo svolto dalle donne nella resistenza, spesso ignorato o sottovalutato. Come ci ricorda, infatti, Marisa Ombra, scrittrice e dirigente dell’UDI (Unione Donne italiane), ciò che successe in quegli anni per le donne, quando, in contrapposizione alla donna “autentica” fascista, di cui erano state definite anche le misure per essere Madre orgogliosa e prolifica di figli per la Patria, fu il profilarsi di una nuova soggettività femminile: la scelta libera e personale di molte donne di impegnarsi come partigiane, coraggiose sui monti o nelle città del Nord.

C’erano le staffette vere e proprie, alcune erano “anziane” nel senso che avevano subito esperienze pesanti sulla propria pelle: processi, condanne, confino; altre erano molto giovani. Erano staffette nelle fabbriche e lavoravano al posto degli uomini. Poi, c’erano le sartine che cucivano le giacche e le divise per i partigiani e le infermiere che curavano i feriti.

“Caratteristica fondamentale della resistenza femminile, che fu uno degli elementi più vitali della guerra di liberazione - come scriveva in un suo libro il senatore Pietro Secchia - è proprioquesto suo carattere collettivo, quasi anonimo, questo suo avere per protagoniste non creature eccezionali, ma vaste masse appartenenti ai più diversi strati della popolazione. Un ingranaggio importante della complessa macchina dell'esercito partigiano.

L'iniziativa dà voce alle donne con letture tratte da “Ricordi Partigiani” di Wanda Canna, “Alba Spina una vita per un ideale” di Silvia Delzoppo, “Diario Partigiano” di Ada Gobetti, ”Staffetta garibaldina” di Cesarina Bracco”, “Libere sempre” di Marisa Ombra, “L’Agnese va a morire” di Roberta Viganò. Le letture fanno parte di un unico video che sarà pubblicato sulla pagina Facebook. L’associazione ricorda e ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini che hanno reso possibile la Liberazione.