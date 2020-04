Vigliano, il sindaco Vazzoler celebra il 25 Aprile: "Il coronavirus non cancella lo spirito di questa giornata"

Vigliano celebra il 25 Aprile 2020, 75° anniversario della Liberazione: in una piazza Roma deserta, nel rispetto delle norme di questo momento di grave emergenza sanitaria, il sindaco Cristina Vazzoler ha deposto una corona d'alloro al monumento ai caduti, vestita dal tricolore. "La celebrazione pubblica non è possibile - dichiara il primo cittadino - ma il Covid non cancella lo spirito di questa giornata di festa, che tutti sono chiamati a condividere, perché dalla Resistenza prendono vita i valori fondanti della nostra Costituzione".