Valdilana, il 25 Aprile a Trivero Margosio in ricordo delle prime formazioni partigiane del Biellese

E' stato celebrato a Trivero Margosio il 75esimo anniversario della Festa della Liberazione a Valdilana. Questa mattina, l'amministrazione comunale si è riunita nella frazione per la deposizione della corona d'alloro ai caduti e l'orazione ufficiale del sindaco Mario Carli. Una cerimonia, ridotta per via delle misure anti-Covid, in ricordo delle prime formazioni partigiane nate nel Biellese.