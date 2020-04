La Festa della Liberazione a Cossato, Moggio: "Quest'anno significato particolare"

A causa dell’emergenza, anche a Cossato la tradizionale cerimonia di omaggio all’anniversario della Liberazione si è svolta in forma ridotta, senza la partecipazione attiva dei cittadini. Alle 11 di questa mattina, 25 aprile, il sindaco Enrico Moggio e il presidente dell'Anpi Cossato Vallestrona hanno deposto la corona d’alloro al Monumento dei Caduti in Piazza Angiono.

"In questi mesi - commenta il primo cittadino - il nostro Paese affronta un nuovo insidioso attacco che ogni giorno ci consegna un bollettino drammatico: quest’anno ricordare la "Liberazione" non può che assumere un significato particolare ed evocare, per ciascuno di noi, la speranza che anche questa battaglia finisca al più presto".