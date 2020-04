Il 25 Aprile a Valdengo, Pella: "Un pensiero alle vittime del coronavirus"

Anche Valdengo ha celebrato il 25 Aprile. Questa mattina, il sindaco e Parlamentare di Forza Italia Roberto Pella, ha deposto la corona d'alloro e ha tenuto il discorso ufficiale. "Un pensiero anche a coloro che sono deceduti per coronavirus - dichiara Pella - quali medici, infermieri, forze dell’ordine, operatori sociali e protezione civile, parroci, sindaci e in particolare tutti i nostri cittadini. Inoltre, da vicepresidente vicario Anci il mio più sincero grazie va ai colleghi sindaci biellesi per aver ricordato oggi la festa della Liberazione dal nazifascismo. Viva l’Italia".