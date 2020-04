Gallello (Lista Civica Corradino Sindaco) a Barazzotto: “No polemiche, servono proposte costruttive”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo aver letto le dichiarazioni dell'ex sindaco di Biella Vittorio Barazzotto sento la necessità di puntualizzare quanto segue. Le case di riposo e le RSA in particolare sono strutture che accolgono categorie di persone/pazienti “cosiddetti” fragili, dove in un caso eccezionale come l'emergenza in corso, possono verificarsi situazioni più complicate e difficili da gestire. Risulta che a fianco di strutture più colpite dall'epidemia, con maggior tasso di mortalità, ve ne siano altre senza particolari problematiche, ma se l'ex sindaco Barazzotto è a conoscenza di situazioni, da egli stesso definite omertose, sarebbe buona norma che facesse riferimento alle autorità competenti.

Per quel che riguarda la decontaminazione dell'ospedale, non si esegue la decontaminazione di tutto l'ospedale, ma gli operatori sanitari seguono dei percorsi predisposti pre-ingresso nei reparti Covid ed iter di decontaminazione, di se stessi, degli strumenti usati e smaltimento dei DPI dopo la fine del turno. La Regione giornalmente comunica i dati relativi ai nuovi contagi, ai ricoverati, ai deceduti, ai guariti, ai pazienti che hanno fatto i tamponi e, in ogni caso, il sindaco puntualmente fa resoconto della situazione attraverso i social.

Inoltre, la medicina territoriale è rappresentata all'interno delle unità di crisi, sia regionale che provinciale, che settimanalmente si riunisce con i rappresentanti della nostra ASL, attraverso la quale vengono stabiliti i percorsi da seguire per cercare di intercettare prima possibile i malati sospetti Covid. Sono partite, secondo input nazionale-regionale, le USCA, unità speciale di continuità assistenziale, costituite da medici ed infermieri che in collaborazione con i medici di famiglia seguono i malati Covid a domicilio. Sono stati ideati protocolli al fine di poter usare più tempestivamente possibile e in fase precoce della malattia farmaci che il mondo scientifico internazionale sta sperimentando nella lotta al virus Covid-sars 19 ed è stato creato un portale attraverso il quale seguire i pazienti in quarantena.

Se l'ex sindaco Vittorio Barazzotto ha proposte che possano essere beneficio per tutta la popolazione biellese e non solo, siamo lieti di ascoltarle ed eventualmente prenderle in considerazione. Non è il momento di fare polemiche ma bisogna far fronte comune alla lotta contro questo invisibile nemico, che tanto spaventa sia la popolazione quanto la classe medica e para-medica”.