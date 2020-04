Discorso del sindaco e deposizione corona d'alloro, il 25 Aprile a Portula FOTO e VIDEO

Momento solenne questa mattina, a Portula, per la commemorazione del 75esimo anniversario della Liberazione. A riunirsi per la cerimonia in forma ridotta il sindaco Fabrizio Calcia Ros insieme a don Ugo e al capogruppo degli Alpini di Portula, Livio Bellan, presente in rappresentanza delle associazioni del paese.

"I nostri cari, per cui abbiamo deposto le corone d'alloro - ha detto il primo cittadino nel suo discorso -, oggi si uniscono a tutti coloro che in questa pandemia mondiale hanno perso la vita a causa del virus. È un momento difficile per il mondo intero ma siamo italiani, siamo un popolo con tutte le qualità e le capacità per poter ripartire: ce l'hanno fatta i nostri predecessori con tutte le difficoltà post belliche che si sono trovati ad affrontare e ce la faremo anche noi".