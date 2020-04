Coronavirus, in Piemonte tre laboratori dedicati esclusivamente ai test: Uno a Biella

Tre nuovi laboratori in Piemonte che si dedicheranno unicamente allo sviluppo dei tamponi. Questo l'annuncio dell'assessore Matteo Marnati durante la conferenza stampa di questa mattina, 25 aprile, a cura della Giunta Regionale.

Uno di questi sarà a Biella, mentre gli altri due saranno a La Loggia (chiuso nel 2015 e di proprietà dell'Arpa) e a Novara: tutti e tre saranno pronti entro qualche settimana. Una scelta resa possibile grazie alle donazioni ricevute dai cittadini (ma anche da Intesa Sanpaolo e Generali), per assistere le aziende nella ripartenza. Attualmente da 3 si è saliti a 21 laboratori con un potenziale di 8mila tamponi al giorno.

"I macchinari per i nuovi laboratori - spiega ancora Marnati - arrivano dagli Usa e dalla Cina, visto che sul mercato locale non si trovano. Anche un robot unico nel suo genere in grado di fare 2400 tamponi e speriamo quindi a regime di arrivare a 10mila tamponi al giorno".

"Strutture e laboratori che se ora vengono riaperti è perché qualcuno li aveva chiusi", affonda il colpo Cirio. "E se ora saranno preziosi per gestire l'emergenza, in futuro saranno anche messi a disposizione delle aziende che devono gestire il periodo di ripartenza". E a cercare di silenziare le polemiche e le accuse, il governatore aggiunge: "Quando si è in emergenza non si può anche programmare: ecco perché abbiamo voluto fornire il massimo supporto all'assessore Icardi anche su questi aspetti. Una Fase 2 della Sanità che tornerà a fare il suo lavoro quanto tornerà la normalità. Sono grato di avere consulenti così qualificati - ha concluso Icardi - e questa emergenza ci ha confermato quel deficit di territorio che conoscevamo già da prima".

Durante la conferenza si è parlato anche di come il Piemonte si stia preparando alla Fase 2. Nell'ambito della sanità, Cirio ha annunciato che dalla prossima settimana verranno effettuati "test sierologici a tutto il personale sanitario del Piemonte a finalità epidemiologico, anche se ancora in maniera circoscritta. Saranno 200mila, in attesa che dallo Stato arrivino certezze anche su evoluzioni future".

L'incontro ha chiarito inoltre gli aspetti economici di questa nuova fase dell'emergenza: "Abbiamo lavorato per rimodulare il Piano competitività della Regione che stavamo programmando prima dell'emergenza - ha detto Cirio - realizzando così il Riparti Piemonte, un disegno di legge che la Giunta approverà la prossima settimana declinandolo sulle esigenze della ripartenza". "L'obiettivo - prosegue - è scaricare a terra i suoi benefici in termini facili e soprattutto immediati, arrivando così nelle tasche degli aventi diritto: non poteri speciali, ma procedure speciali, così da tagliare i tempi rispetto a quello che sta accadendo con l'Inps e la cassa in deroga o con la liquidità e i 25mila euro".

Pur nei vincoli del bilancio, dalle casse della Regione (direttamente o indirettamente) usciranno circa 800 milioni di euro. "Sono i soldi che abbiamo subito pronti, immediatamente rimodulabili, tra fondi regionali, fondi Fesr, risorse statali di cofinanziamenti e le risorse del Fondo sociale europeo ancora non utilizzate. L'intenzione è metterli in campo subito tramite un disegno di legge che dopo l'approvazione della Giunta sottoporremo al Consiglio regionale per poter arrivare al risultato nel giro di pochi giorni. E se una gamba sarà finanziaria, l'altra sarà di sburocratizzazione: urbanistica, edilizia e intervenendo su procedure come il Durc. Rimoduleremo anche alcuni adempimenti che ci richiede lo Stato e sui quali non possiamo agire in maniera del tutto autonoma".



La prossima settimana la Regione incontrerà le parti economiche e sociali "per arrivare a un documento chiaro, sicuro e aperto a esigenze e sensibilità di tutti. Il tutto senza fare nuovo debito, visto che dopo gli anni precedenti questo non ci è più possibile".



In conferenza si è poi parlato di sicurezza nei luoghi di lavoro, per la quale si sta procedendo con i test e le ricerche insieme al Politecnico; di cultura, per cui i fondi "risparmiati" saranno destinati a imprese e operatori; di tamponi e numeri del contagio; della scelta dell'amministrazione di stanziare 55 milioni di euro a favore del personale sanitario di tutta la regione.

Inoltre, l'assessore al Lavoro Elena Chiorino ha parlato dell'erogazione della cassa integrazione in deroga: "Nessuna Regione è già riuscita ad anticipare l'erogazione, ma abbiamo cercato di fare il possibile con un fondo di garanzia. Per noi la priorità e la massima attenzione è quella di far accreditare sui conti dei lavoratori gli stipendi il prima possibile".

Infine, la prossima settimana è fissata pure la concertazione con le parti per quanto riguarda il Turismo, soprattutto in vista delle riaperture in questo settore. "Ci saranno fondi immediatamente disponibili, che stiamo già calcolando con Finpiemonte - conclude il governatore -. Speriamo possano essere un volano se saranno investiti sul territorio innescando un circolo virtuoso. Così anche i voucher del turismo, che dovranno muoversi all'interno di questi principi".