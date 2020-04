Coronavirus, Bonus Spesa a Biella: in tre settimane distribuiti 7.662 voucher per 191 mila euro

Al termine della terza settimana dall’introduzione dei “Bonus spesa” oltre mille nuclei familiari residenti nella Città di Biella hanno avuto accesso al sostegno. L’assessorato ai Servizi sociali guidato da Isabella Scaramuzzi ha effettuato il bilancio di tutta l’attività svolta fin qui: nel dettaglio i nuclei familiari interessati sono 1.036 per un totale di 7.662 voucher spesa distribuiti del valore di 25 euro ciascuno. Il totale attualmente impegnato dal Comune di Biella è di 191.550 euro rispetto ai 233 mila a diposizione. Il “Bonus spesa” resterà in vigore fino a giovedì 30 aprile, per un totale di quattro settimane. Per soddisfare le numerose richieste è stato organizzato un team, sotto il coordinamento dell’assessore Scaramuzzi, con l’ausilio di personale dei servizi sociali, dei volontari della Protezione Civile e dell’associazione Anvg federazione di Biella (Associazione Nazionale Volontari di guerra).

Spiega l’assessore alle Politiche sociali Isabella Scaramuzzi: “E’ stato fatto un lavoro di squadra enorme, il fatto di avere al mio fianco nella sede della Protezione civile gli operatori dei servizi sociali è stato fondamentale per la riuscita del coordinamento. Abbiamo raggiunto tante persone e speriamo negli ultimi quattro giorni della prossima settimana di poter soddisfare il maggior numero di richieste. Ad oggi non sappiamo cosa accadrà per il mese di maggio, bisognerà capire se il bonus spesa sarà ancora inserito in qualche prossimo decreto governativo o se ci fermeremo qui. Più passa il tempo, con il rinvio dei sussidi e della cassa integrazione promessi, e più ci sono famiglie in difficoltà. In queste settimane abbiamo ascoltato e cercato di venire in contro a tante storie diverse e a tante persone. Nell’ultima settimana ci hanno telefonato famiglie che non si erano affacciate prima al servizio: ci hanno spiegato che non avevano mai richiesto nessun tipo aiuto ma che si trovavano in una situazione di difficoltà. Si tratta per la maggiore di persone che scontano il blocco delle attività lavorative. Il Governo, mi auguro, che tenga conto di questa situazione”.

Ricordiamo che fino al 30 aprile i nuclei non in carico al servizio sociale devono chiamare la Protezione Civile ai numeri dedicati 015-8554 527 /530 dove 2 operatori sociali ivi preposti (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13) provvederanno a registrare la richiesta, previa raccolta e compilazione dei dati contenuti nel modulo di autocertificazione, che sarà sottoscritto dagli interessati, al momento della consegna dei voucher da parte dei volontari della Protezione civile o da altro personale comunale individuato, direttamente al domicilio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare tutti i documenti Bonus spesa sul portale Internet del Comune di Biella.