Biella Cresce, più di 1000 ore di visualizzazioni sul canale YouTube dall’inizio dell’emergenza

Con la diretta live di domande e risposte (in gergo Q&A, Questions and Answers) andata in onda mercoledì scorso, il canale YouTube di Biella Cresce ha superato le mille ore complessive di visualizzazioni dall’inizio dell’emergenza Covid-19. “Un risultato fantastico, che non ci saremmo mai immaginati quando abbiamo iniziato a pubblicare video, pochi giorni dopo il 4 marzo, quando il Governo ha deciso la chiusura delle scuole”, racconta Valeria Rosso, cofondatrice di Biella Cresce.

Dall’inizio dell’emergenza a oggi l’associazione convenzionata con Polo Apprendimento ha pubblicato sul canale Youtube molti video per aiutare le famiglie e gli insegnanti. Sono stati messi a disposizione molti giochi educativi, tutorial su come insegnare la matematica giocando con le Carte di Biella Cresce o con le normali carte da gioco e 9 lezioni gratuite del corso online "Giochiamo insieme da 0 a 6 anni". Inoltre, la community di insegnanti ha inviato all’associazione diversi spunti e giochi che sono stati aggiunti al canale. E infine le lezioni dei corsi di formazione in svolgimento sono state trasformate in dirette live che consentiranno a tanti insegnanti di maturare crediti formativi anche da casa.

“Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno guardato anche solo un minuto di video e a quelle che li guarderanno in futuro. Grazie anche al nostro fantastico gruppo di sponsor, tra cui Reda, bonprix e Vitale Barberis Canonico, che con il loro sostegno ci consentono di portare avanti queste iniziative. Stiamo crescendo insieme una generazione migliore”, conclude Valeria Rosso.