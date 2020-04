Allenarsi ai tempi del coronavirus, come ottimizzare la massa magra VIDEO

La proposta di questa settimana è particolarmente interessante, un lavoro per la forza dinamica che prevede una sequenza di esercizi da eseguire con l’utilizzo di una sedia! Proprio così, una sedia come supporto per controllare e rendere più sicuri gli esercizi proposti, ma anche come attrezzo per rendere lo stesso più efficace e allenante.

Il lavoro è di per sé sviluppato su esercizi che eseguiti, previo un adeguato recupero, ottimizzano la massa magra (il muscolo, la parte metabolicamente attiva del nostro organismo direttamente legata a metabolismo basale e al consumo calorico) con la possibilità di limitare all’occorrenza l’attivazione del sistema aerobico e una conseguente eccessiva “sudorazione”. La facile reperibilità dell’attrezzo utilizzato in questi allenamenti e la possibilità di suddividere i gruppi muscolari in sedute successive, permette di praticare una regolare e salutare attività fisica ovunque e in svariate occasioni, non in ultima nelle prossime pause pranzo di lavoro. Troverete come sempre tutte le sequenze appena descritte sul link che vi rimanda al video pubblicato sulla pagina Facebook Armonia in Equilibrio.

Parlando di tecniche di rilassamento e di benessere questa settimana consiglio una sequenza di Movimenti Circolari che si riconduce al Tai Chi. Caratteristica di questa tecnica è migliorare il flusso della nostra energia interna liberando unitamente i meridiani (nella sequenza in questione il Meridiano Triplice Riscaldatore), mentre la respirazione, alla base di questa pratica, favorisce ancora il rilassamento e aiuta a gestire l’ansia. L’idea è proprio quella di accompagnare il proprio corpo attraverso una armonia di movimenti dove la fluidità viene supportata dalla respirazione arrivando a trasmettere leggerezza e delicatezza. Le nostre braccia risultano idealmente avvolte in veli di seta leggerissima che librano all’aria come ali, ma al loro interno dobbiamo percepire forza. Devono essere come i rami dell’albero che, cedevoli, accompagnano il vento, al loro interno sono forti così da flettersi ma senza mai spezzarsi.

I morbidi e armoniosi movimenti riprodotti andranno via via, nel proseguo delle sequenze, a caratterizzare e accrescere una sempre maggiore percezione energetica interna. La scelta di un brano musicale di sottofondo (vi consiglio in particolare brani di Oliver Shanti) favorisce un buon rilassamento e completa il tutto. E sulla musica concludo perché proprio la musica può rappresentare un ottimo antidoto allo stress e all’ansia. La musica ha un’azione diretta sull’aspetto emotivo della persona ed è capace di influenzarci direttamente a livello organico perché, propagandosi tramite onde, interagisce con il nostro corpo che a livello energetico altro non è che un campo elettromagnetico. Le musiche armoniche o simmetriche, come il canto gregoriano e la musica sinfonica rappresentano una delle migliori interazioni con il nostro corpo a livello cellulare. Alcune musiche inoltre “risuonano” profondamente con il nostro corpo rilasciando vibrazioni positive: è il caso della musica a 432 Hz (Hertz).

La musica in genere quindi risuona con noi ad un livello più o meno profondo e positivo, conseguentemente il sistema immunitario si rinforza e si riceve conforto a livello emotivo. Viene favorito il riposo e la produzione di beta endorfine salutari nelle condizioni di stress da sovraccarico mentale. Quindi il consiglio per questa settimana è: movimento e attività fisica regolarmente, buona musica e all’occorrenza… canticchiare un motivetto orecchiabile!