A Sala Biellese tutti i cittadini hanno la mascherina

Il Comune di Sala Biellese ha concluso la distribuzione delle mascherine, consegnandone 650, una per ogni cittadino, come racconta il sindaco Roberto Blotto: "Le mascherine sono state comprate dall'Unione Montana Valle Elvo per tutti i 15 comuni che ne fanno parte, i quali ne hanno poi gestito la consegna in proprio. Noi le abbiamo distribuite con il Centro Operativo Comunale, grazie all'aiuto dei nostri ragazzi dell'Antiincendi Boschivi, che a Sala svolgono il servizio di protezione civile, e abbiamo scelto di consengnarne una per ogni abitante".

A Sala Biellese è partito anche il servizio di consegna dei buoni spesa di soldarietà alimentare a favore delle persone in stato di bisogno economico a causa dell'emergenza coronavirus. "I cittadini che ne hanno titolo - spiega il primo cittadino - possono presentare richiesta, e, dopo un paio di giorni, questi buoni vengono attivati. Al momento sono 13 le famiglie beneficiate per un totale di 30 persone assistite, che possono utilzzarli nel negozio del paese, importante se ci sono persone anziane, e presso una farmacia ed un centro commerciale di Mongrando".

I moduli per richiedere il buono spesa, e quelli per manifestare interesse all'inziativa da parte degli eserczi commerciali, sono dipsonibili sul sito internet del Comune https://www.comune.salabiellese.bi.it/it-it/home .

Nel rispetto delle disposizioni governative sull'emergenza coronavirus, il sindaco Roberto Blotto ha convocato in videoconferenza il Consiglio Cumanale di giovedì 30 aprile alle 21. Oltre all'approvazione dei verbali della seduta del 18 febbraio, l'ordine del giorno prevede la ratifica di due variazioni di bilancio delberate dalla Giunta Comunale: la prima variazione di bilancio dell'anno del 4 marzo, e quella d'urgenza a causa dell'emergenza covid-19 del 10 aprile.