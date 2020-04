25 Aprile, l'Inno Nazionale suona nelle case dei cittadini di Sandigliano

Alle 11 di oggi, sabato 25 aprile, i cittadini di Sandigliano, ciascuno dalla propria casa, si sono uniti in un minuto di raccoglimento per commemorare il 75esimo Anniversario della Liberazione sulle note dell'Inno di Mameli, che è stato trasmesso dalla radio del parroco don Mario Parmigiani.

Nello stesso momento, il sindaco Mauro Masiero, insieme allo stesso parroco, un rappresentante dei combattenti e uno della polizia locale, ha deposto una corona di alloro alla Lapide dei Caduti ed al Cippo posto di fronte alla chiesa parrocchiale. "Abbiamo messo un autoparlante al palazzo comunale - dice il primo cittadino - che, durante la deposizione, ha suonato l'inno nazionale anche in strada. Ringrazio Don Mario per averlo trasmesso in radio".

Il 25 aprile è, per il sindaco Masiero, l'occasione per ringraziare anche chi sta combattendo contro il coronavirus: "In questo momento non possiamo e non dobbiamo dimenticare tutti coloro che hanno dato la vita per la pace e la libertà, combattendo l'oppressione nazi-fascista. Come i medici, il personale infiermeristico, i volontari, i grandi eroi di oggi che stanno combattendo un nemico invisibile".