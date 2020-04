Quarto anno all’estero, istruzioni per l’uso: L'esperienza di Fabiola, rientrata dal Michigan per l'emergenza VIDEO

Gabriele Zerbola, della IV F Liceo delle Scienze applicate - ITIS Q. Sella, intervista la sua compagna Fabiola Tosetti ritornata dal Michigan il 27 marzo, a causa dell'emergenza coronavirus. Fabiola era partita esattamente sette mesi prima e sarebbe dovuta rientrare in Italia il 30 giugno. Nell’intervista ci racconta brevemente la sua esperienza negli USA e ci propone le sue impressioni sulla percezione e sulla gestione americana della pandemia che l’ha costretta al ritorno anticipato a Biella. La speranza è che i suoi suggerimenti possano essere d’aiuto, in un futuro non troppo lontano, ai prossimi exchange students.