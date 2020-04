Incidente a Gaglianico, finisce contro il muretto di un'abitazione e si ribalta con l'auto

Non riesce a sterzare di fronte a una curva e finisce dritto contro il muretto di un'abitazione. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 di ieri sera, 24 aprile, in via Galliano a Gaglianico, sulla strada che porta a Candelo. Nell'impatto, l'auto si è ribaltata ma pare che l'uomo non abbia riportato gravi lesioni, in quanto è riuscito da solo a chiamare i soccorsi e a uscire dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo, gli operatori sanitari del 118, che hanno controllato le sue condizioni di salute e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.