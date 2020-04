Dorzano: Camion perde parte del carico e danneggia due auto

Perde alcuni oggetti dal carico e danneggia due auto. L'episodio è accaduto ieri mattina, 24 aprile, a Dorzano. A smarrire una parte del carico, probabilmente per via di uno sportello aperto accidentalmente durante il tragitto, un camion Iveco che ha colpito una Fiat Punto e una Ford Ecosport. Per precauzione, sul posto è intervenuta un'ambulanza insieme alle forze dell'ordine. Nessuno dei conducenti pare essersi ferito: il sinistro si è risolto con una constatazione amichevole tra le persone coinvolte.