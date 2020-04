Cossato, pianta caduta in via Maffei

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco nella giornata di oggi, 25 aprile, per una pianta caduta in via Maffei a Cossato. L'arbusto ostruiva parte della carreggiata e per rimuoverla gli uomini del 115 del comando provinciale di Biella sono stati coadiuvati dai colleghi del distaccamento volontario di Cossato, intervenuti con l'autoscala.