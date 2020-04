Con l'auto trancia un tubo del gas, grossa perdita in via Cantone Vindolo a Biella

Apprensione oggi pomeriggio, 25 aprile, in strada Cantone Vindolo a Biella, per una grossa perdita di metano. Il dissesto è stato provocato dall'impatto di un'auto che, uscita di strada per cause al momento sconosciute, è finita contro un tubo dell'impianto che da sottoterra va ai contatori, tranciandolo. A mettere in sicurezza la zona ci hanno pensato I Vigili del Fuoco, che hanno poi allertato i tecnici per il ripristino del guasto. Sul posto anche la Polizia Locale, che si è occupata dei rilievi.