Per il 25 Aprile il sottosegretario all'istruzione De Cristofaro omaggia il comune di Mongrando VIDEO

"Grazie Sindaco Filoni per tenere viva la memoria di un territorio che ha dato tanto alla Resistenza partigiana e che è giusto che le nuove generazioni conoscano e apprezzino fino in fondo". Con questo post su Facebook il sottosegretario all'istruzione Peppe De Cristofaro omaggia l'amministrazione comunale di Mongrando in occasione della Festa della Liberazione, il cui 75anniversario viene celebrato oggi, 25 aprile. E proprio per commemorare questo giorno importante, il comune ha realizzato un video che celebra il paese.

"Domani mattina sarà la mattina del 25 di Aprile - hanno scritto sindaco, Giunta e consiglieri nel post pubblicato ieri sera insieme al filmato - molti si sveglieranno in un giorno identico al precedente, come molti di questi giorni che si ripetono uguali senza poter essere liberi di apprezzare una giornata di festa, una giornata di festa speciale, la giornata in cui simbolicamente nasceva il nostro mondo, il mondo delle nostra costituzione dei principi che regolano le nostre libertà e i nostri doveri di cittadini.

Per anni abbiamo apprezzato le nostre libertà e in questo 25 aprile riconosciamo anche i nostri doveri, quelli di essere uniti per difenderci da un invasore molto più subdolo ed aggressivo delle ideologie dittatoriali di 75 anni fa. Mongrando lo celebra con un video del paese deserto che sembra un giocattolo, un paese di fiaba, un posto da sogno. Lo celebra accendendo le luci della Bandiera Italiana, vessillo che ci ha accompagnato nei secoli ed è sempre stato il segno di unione, di forza e di identità, così come "Bella ciao", una canzone diventata il simbolo dello spirito di libertà, autonomia, autodeterminazione e di coraggio. Penso avremo bisogno di tutto questo".