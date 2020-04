Allenamento, carboidrati e indice glicemico

Nel bodybuilding, come nella maggior parte degli sport, le strategie di allenamento e di alimentazione vanno e vengono, ma un obbiettivo rimane sempre lo stesso indipendentemente dalle "mode": quello di conseguire livelli massimali di massa muscolare senza aggiungere del grasso di grasso indesiderato.

Come Personal Trainer , ho visto da parte di molti culturisti ottenere questo risultato puntando in sostanza sulla riduzione della quota carboidrati ad un totale inferiore al 50% delle calorie giornaliere. Se solo si rendessero conto che l'evitare i carboidrati non fa acquisire affatto massa muscolare, ecco che riconsidererebbero tutto il problema!

I carboidrati sono indispensabili ai fini del conseguimento di massa, forza, resistenza: riducendone l'apporto giornaliero e non assumendone la giusta quantità si pregiudica fortemente questo risultato.

L'esempio viene dai bodybuilder professionisti, i quali sanno per esperienza che durante la stagione lontano da gare devono ingerire una adeguata quantità di calorie per potersi allenare con carichi pesanti e con esercizi base al fine di conseguire forza e dimensioni; sicuramente nel periodo invernale essi mettono in conto di aggiungere anche un po' di grasso al loro fisico, ma è normale che ciò avvenga e fa parte del gioco.

I carboidrati come energia per il corpo

Allenarsi ad elevati livelli di intensità richiede glucosio, una fondamentale risorsa di energia che consente ai muscoli di contrarsi, di sollevare i carichi per poi stimolare la crescita muscolare.

Il primo vantaggio di ingerire patate, riso, pasta, pane, frutta ed altri carboidrati è il riempimento delle riserve di glicogeno immagazzinato nei tessuti muscolari: senza di questa riserva di energia è impossibile allenarsi intensamente e produttivamente.

Il secondo vantaggio di una consistente assunzione di carboidrati è un cambiamento ormonale che facilita la crescita muscolare: dall'organismo viene infatti rilasciata l'insulina, un ormone che raccoglie il glucosio e lo trasforma in glicogeno muscolare, ma che aumenta anche la capacità dei muscoli di assorbire gli aminoacidi presenti nei cibi proteici.

E' vero che i muscoli sono fatti di proteine, ma la loro crescita non può aver luogo senza una adeguata assunzione di carboidrati: quando questi mancano, l'energia viene infatti ricavata dalle proteine e ciò comporta la progressiva distruzione dei tessutimuscolari.

L'indice glicemico

Originariamente pensato per aiutare i soggetti diabetici a controllare e regolare i picchi di insulina, l'indice glicemico (GI) è una scala che misura la velocità a cui 100 grammi di carboidrati entrano nel sangue sotto forma di zuccheri; l'indice assegna dei valori a tutti i cibi ricchi di carboidrati e confronta le velocità a cui essi sono assorbiti dall'organismo.

In tempi più recenti l'indice glicemico è stato utilizzato dai bodybuilder e da tutti coloro che desiderano tenere sotto controllo il grasso corporeo.

Molti evitano di assumere carboidrati dall'indice glicemico alto, ritenendo che questi non favoriscano in maniera decisa la crescita muscolare: patate, riso bianco, cereali, miele, ad esempio, hanno un indice glicemico alto, che significa che questi cibi vengono rapidamente trasformati in zuccheri.

Al contrario, vengono preferiti cibi come fagioli, riso scuro, pasta integrale, prodotti a base di avena o farro, i cui carboidrati vengono assimilati più lentamente dall'organismo e forniscono livelli di energia più omogenei e durevoli nel tempo.

Ad ogni modo, l'esperienza di tanti campioni e la ricerca scientifica suggeriscono che, rispetto ai carboidrati dall'indice glicemico basso, quella di ingerire carboidrati ad alto indice glicemico subito dopo l'allenamento sia la scelta migliore per ricostituire rapidamente le riserve di glicogeno muscolare.

Manipolare l'indice glicemico

Secondo la ricerca scientifica, non tutti i carboidrati ad alto indice glicemico sono sempre tali in assoluto in quanto, quando il cibo è combinato con proteine, grassi e fibre, l'indice glicemico si abbassa radicalmente: ad esempio in un sandwich a base di tacchino le proteine e le piccole quantità di grasso di quest'ultimo compensano, abbassandolo, l'alto indice glicemico tipico del pane non integrale.

Un altro modo per manipolare, abbassandola, la velocità a cui i carboidrati ad alto indice glicemico raggiungono il sangue è quello di combinarsi con cibi ricchi di fibre: ad esempio, combinando una porzione di patate con un piatto di verdure cotte al vapore si ottiene di abbassare sensibilmente la velocità di assorbimento delle patate; un'ulteriore riduzione si ottiene se il pasto è completato da un petto di pollo al forno.

Perché tanti atleti insistono nel consumare carboidrati dall'indice glicemico basso?

Probabilmente perché non si rendono conto che l'indice glicemico si riferisce solo ai carboidrati e non tengono conto che le giuste combinazioni di cibo possono modificarlo a piacimento; oppure perché un indice glicemico elevato influenzi l'accumulo di grasso corporeo più di quanto non accada con l'apporto calorico giornaliero.

L'allenamento con i pesi svuota i muscoli delle loro riserve di glicogeno e stimola i ricettori di insulina (localizzati sulla superficie delle cellule muscolari) a diventare più sensibili agli effetti dell'insulina stessa: queste due azioni combinate tendono ad annullare potenzialmente gli effetti di immagazzinamento dei grassi prodotti dai cibi ad elevato indice glicemico.

Prima di immagazzinare grasso, i muscoli svuotati di glicogeno, tramite i ricettori di insulina richiedono che i carboidrati vengano prima di tutto immagazzinati come glicogeno.