Nuccio (Rifondazione Comunista): "25 Aprile e Primo Maggio, importante partecipare"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Mancano pochi giorni per festeggiare una data fondamentale, il Primo Maggio (sabato prossimo), dopo quella di oggi 25 aprile, per il nostro paese; penso a cosa direbbero i Partigiani dopo 75 anni dalla Liberazione a fronte di un Paese dove la povertà, le diseguaglianze, le differenze di classe, il lavoro precario, la corruzione, le mafie sono una esplosione di presenze ancor più evidenziata dalla drammaticità causata dal Coronavirus; code di persone senza mangiare che si recano presso associazioni caritatevoli, migliaia di anziani morti nelle Case di Riposo direbbero che sia il frutto delle politiche portate avanti senza riferimento alla Costituzione nata dalla Resistenza e che fu possibile per il sacrificio dei Partigiani incarcerati, torturati, morti nei conflitti armati per le lotte immense, l’insurrezione popolare per liberare il paese dal nazifascismo.

Parole come libertà e democrazia non sono nuove ma hanno sempre bisogno di continuità con le lotte per garantirle soprattutto in un momento in cui c'è voglia di autoritarismo, sovranismo, in costante aumento nel paese e nelle proposte di alcuni personaggi. Il Primo Maggio è la festa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori conquistati con dure lotte per salari decenti, per le 8 ore di lavoro, per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lo Statuto dei Lavoratori è sempre in prima linea con imponenti manifestazioni e scioperi in difesa della democrazia ma molte di queste conquiste sono state cancellate da governi e da politiche che hanno fatto pagare duramente le classl lavoratrici. Le donne e gli uomini del movimento operaio e popolare nel nostro paese hanno, insieme alle rivendicazioni economiche e sociali, sempre sostenuto battaglie per la libertà e l’antifascismo opponendosi a involuzioni che oggi sono purtroppo presenti. Un filo dunque che lega le lotte per la Liberazione con le lotte per i diritti sociali.

Purtroppo per il coronavirus non si potrà fare manifestazioni del 1 Maggio e per questo è importante unirci all’appello dell’ANPI per una risposta a chi oggi vuole cancellare una memoria storica che anche nel nostro Biellese, insignito di Medaglia d’Oro al valor militare per la Resistenza, con morti e feriti ha partecipato per la rinascita, per la libertà: è importante partecipare".