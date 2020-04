Vetreria Biellese realizza barriere parafiato anti-Covid in cristallo temperato

La storica Vetreria Biellese di Gaglianico è pronta per partire con gli ordini di realizzazione delle barriere protettive che proteggano dal virus, realizzate in cristallo temperato da 5 mm di spessore. Il materiale è inalterabile a prodotti disinfettanti e generici per la pulizia, mantenendo una perfetta trasparenza nel tempo. Il pannello è fornito di staffe in acciaio satinato e bulloni di montaggio.

L'azienda ha realizzato il prodotto in alcune misure standard, ma è a disposizione per eventuali richieste di realizzazione su misura (sia per quanto riguarda la forma del pannello che la forma di fissaggio), sempre rispettando le varie normative per la sicurezza. I modelli a disposizione sono due: il primo con vetro sospeso, il secondo con vetro a filo piano e passacarte.



Per informazioni e prenotazioni: Tel. 015 2547156 - Cell. 340 4030068

Vetreria Biellese: Gaglianico (BI) - Via delle Cascinette, 47.

Sito: www.vetreriabiellese.com