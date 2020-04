Vallanzengo: Pro Loco working in progress per le consegne a domicilio

Nuovo progetto per la Pro Loco di Vallanzengo, che sta creando un gruppo WhatsApp che raggiunga il maggior numero di famiglie del paese dove segnalare le attività commerciali che effettuano consegne a domicilio. "Sarà un gruppo informativo, di sola lettura, - dicono dalla Pro Loco - in cui potranno scrivere solo gli amministratori per evitare caos e eccesso di post. Le attività di consegna sono in continua evoluzione, e per aiutare i nostri concittadni, chiediamo a tutti di segnalarci privatamente tutte le nuove attività di cui venite a conoscenza con i relativi recapiti e contatti così noi provvederemo all'inserimento nel gruppo".

Un'iniziativa che potrebbe continuare anche dopo la fine dell'emergenza coronavirus, come spiega la stessa Pro Loco: "Altro utilizzo del gruppo potrebbe essere quello di organizzare serate a tema del tipo "Stasera ordiniamo tutti pizza, sushi, ..." in modo da incentivare la attività a consegnare anche nelle nostre zone. E, in futuro, il gruppo verrà mantenuto per segnalare le attività future della Pro Loco. Chiunque sarà inserito nel gruppo è liberissimo di uscire in qualsiasi momento, e, allo stesso modo, chi non è stato inserito, ma gradirebbe esserlo, deve solo comunicarci il proprio contatto WhatsApp. In prima battuta noi cercheremo di inserire almeno un componente per famiglia".