Mascherine e buoni spesa dalla Regione ai Comuni. Uncem: "Positivo impegno per comunità e territori"

Uncem Piemonte apprezza l'impegno della Regione che nelle prossime due settimane distribuirà ai Comuni 5 milioni di pezzi di mascherine chirurgiche, che gli Enti poi porteranno a tutti i cittadini. Un lavoro condiviso con le Associazioni degli Enti locali che Lido Riba ha ulteriormente sostenuto e comunicato ai Sindaci dei Comuni montani piemontesi. Sindaci che a loro volta stanno acquistando in questi giorni altre mascherine, anche grazie ai Com della Protezione Civile e alle Unioni montane.

"Grazie alla Regione per l'impegno sui dispositivi di protezione. Uncem ha trasmesso all'Unità di crisi e alla Giunta e al Consiglio una serie di proposte operative per la fase 2 e la fase 3 - conferma Riba - Siamo pronti a fare la nostra parte con tutti i Comuni". Positiva secondo Uncem anche la sottoscrizione dell'accordo con Poste Italiane per i Comuni che vorranno usare altre modalità distributive, con mascherine portate nella buca delle lettere dai postici.

Intanto, Uncem apprezza anche l'arrivo dalla Regione Piemonte di un contributo di 250 mila euro per integrare il fondo impiegato per acquistare beni alimentari e di prima necessità da utilizzare per la confezione dei panieri solidali, i pacchi spesa destinati alle famiglie in difficoltà economiche, a seguito degli effetti dell’emergenza Covid-19. Impegno che potrà consolidarsi mentre anche Uncem sta partecipanto agli incontri con gli Assessori e i Direttori regionali per ricomporre e ridefinire il "Piano della competitività" alla luce del covid-19 e della crisi sanitaria.