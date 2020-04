Festa della Liberazione, Gaglianico in diretta per il 25 Aprile

A causa dell'impossibilità di svolgere regolarmente la ricorrenza del 25 Aprile, il comune di Gaglianico trasmetterà l'evento in diretta sul proprio sito e su Newsbiella. A partire dalle 11 di domani, 25 aprile, ci sarà la benedizione di don Paolo alla corona di alloro deposta per i caduti e, a seguire, il discorso ufficiale del sindaco. Una cerimonia in forma ridotta il cui valore, però, rimane vivo e sempre attuale.