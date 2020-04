Coronavirus, Italia Viva: "Vergogna piemontese"

Nota congiunta dei deputati e coordinatori piemontesi di Italia Viva. "La gestione dell'emergenza ha messo in luce tutte le criticità e tutti i limiti della giunta Cirio. All’inizio avevano sottovalutato quello che stava accadendo, nonostante l’esplosione di casi nella vicina Lombardia; poi si sono susseguite scelte caotiche e improvvisate cha hanno causato - e ancora causano - un prezzo altissimo in termini di vite umane in tutta il Piemonte”. È quanto affermano i parlamentari piemontesi di Italia Viva, Silvia Fregolent e Mauro Maria Marino, in una nota redatta assieme ai coordinatori delle province della Regione. “Dopo aver scaricato accuse ai medici di base è poi capitato il peggio che poteva capitare: totale mancanza di mascherine, pazienti, medici e infermieri abbandonati a loro stessi, mail e tamponi persi, casi di focolai segnalati ma non seguiti. L’elenco potrebbe tristemente proseguire.

La situazione dei tamponi non è mai stata sotto controllo e i dati lo dimostrano: il numero dei decessi è arrivato a livelli drammatici e si brancola nel buio, imponendo come soluzione solamente norme restrittive e senza alcuna strategia sulle scelte e senza prospettive sulla fine.”

“Giorni fa Italia Viva aveva chiesto le dimissioni di Icardi ma aveva ricevuto solo insulti dalla Lega e dal capogruppo alla Camera Molinari”, prosegue la nota. “Da allora la crisi è peggiorata ed è ormai finita sulle prime pagine dei giornali e sulle principali reti televisive. I cittadini piemontesi sono in ansia per la salute propria e dei propri cari, per il loro lavoro e per le loro imprese o negozi che apriranno, se mai riusciranno a farlo, più tardi di tutte le altre Regioni del Paese. Ma sono senza risposte, abbandonati”.

“Cosa ancora deve succedere prima che il presidente Cirio e l’assessore Icardi facciano qualcosa? Quanti contagi e quanti decessi ancora dobbiamo aspettarci? E quante task force dovranno essere nominate? Il gesto di rassegnare le dimissioni è lasciato all’evidenza dei fatti e alla sensibilità dei vertici della Regione responsabili di questa vergogna: le figure imbarazzanti dell’assessore Icardi e il silenzio complice del presidente Cirio sono sotto gli occhi di tutti”.

“Italia Viva chiede, senza alcuna polemica, che si faccia luce sulle scelte e sulle azioni compiute dalla giunta Cirio e che venga istituita una Commissione di Indagine sulla gestione dell’emergenza sanitaria per accertare le responsabilità politiche e amministrative”.