Coronavirus, blocco delle aziende biellesi: in serata il Prefetto vieta qualsiasi tipo di lavorazione anche in base filiera

Stamattina ancora al lavoro ma il secondo turno nelle fabbriche del Biellese è stato rispedito a casa. Non si può lavorare a fronte di un "no" del Governo e una pec inviata dal Prefetto Fabrizia Triolo che, in attesa di approfondimenti, ha sospeso le attività produttive intraprese nella giornata odierna. Ma non solo, è di pochi minuti fa l'estensione del blocco a tutte le lavorazioni, ovvero anche a quei reparti che già da diversi giorni stavano operando. Ci ha provato l'Unione Industriale Biellese a riaprire dopo quattro settimane di stop ma è insorta il resto dell'Italia tessile. "Forzature in questo difficile percorso oltre a mettere a rischio la salute compromettono la stessa ripresa produttiva che tutti auspichiamo" commenta a caldo Alessandra Ranghetti della Uiltec.

Ma per capire questo stop improvviso dobbiamo fare un salto indietro. La ripresa delle aziende tessili nel Biellese è partita nella giornata di giovedì 23 aprile a fronte di una comunicazione dell'Unione Industriale che a seguito di un confronto tra Confindustria e Prefettura di Biella era stata condivisa "la possibilità di una riapertura delle Aziende del settore Tessile-Abbigliamento-Moda in quanto appartenenti alle “attività di rilevanza strategica per l’economia italiana" integrato col protocollo di sicurezza firmato il 14 marzo scorso.

Con un patto però, che abbiano determinati requisiti affinché "ogni Azienda possa procedere con la riapertura parziale e anticipata, rispetto al 4 maggio, data nella quale si auspica la piena operatività". Imprescindibile per la riapertura, "l’esistenza del Protocollo anti contagio", accordo sottoscritto tra i sindacati e gli industriali.

E così ieri molte aziende tessili, in fretta e furia, hanno riaperto i cancelli delle fabbriche già dalle 6 del mattino. L'euforia è durata poco perchè altri distretti industriali, con in testa Prato, ha fatto sapere al Governo e al ministro Lamorgese, lo "sfondamento Biellese" del blocco ministeriale ancora fissato al 4 maggio. E così oggi la "raccomandata via mail" del Prefetto ha di fatto stoppato il tentativo di riapertura.

Intanto nella mattinata del 24 aprile è stata raggiunta l'intesa per aggiornare il protocollo sulla sicurezza firmato il 24 marzo. La lunghissima maratona ha visto, per l’intera nottata, Cgil, Cisl, Uil e le Associazioni imprenditoriali confrontarsi in merito alle proposte avanzate dal Governo. All’alba, è stata chiamata in causa anche la Ministra Catalfo, per decidere, di comune accordo, come rendere esigibile l’applicazione del documento.

Sono stati affrontati e definiti, quindi, tutti i capitoli controversi: dal ruolo del medico competente all’istituzione di un comitato territoriale per monitorare e sostenere le piccole aziende nella gestione di questa fase, sino alla sanzione della sospensione dell’attività per le imprese inadempienti. Sono state colte le indicazioni dell’Inail e del Comitato di esperti, così come proposte dal Governo, a tutela della salute di tutti i lavoratori.

Tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali, nel documento si ribadiscono le raccomandazioni in merito a: massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro; siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro; si favoriscono, intese tra Organizzazioni Datoriali e Sindacali.

Maria Cristina Mosca e Alessandra Ranghetti Uil - Uiltec. "Pensiamo che in primo luogo ci siano la salute e la sicurezza delle persone, che il rientro deve essere fatto con cautela attuando tutte le misure atte a salvaguardare il benessere e la sicurezza in accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, sempre in prima linea. L’obiettivo è quello della graduale ripresa delle attività produttive e dell’economia del Paese, nel rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini. La Uil ha evidenziato che le richieste sindacali sono scaturite dal carattere “emergenziale” del provvedimento e della situazione che tutti noi stiamo affrontando. Oggi più che mai deve prevalere il senso di responsabilità per adottare le migliori soluzioni condivise per la ripresa del Paese".

Ora, per la riapertura dei cancelli bisogna aspettare le dichiarazioni del Premier Conte. Ad oggi resta il 4 maggio ma nulla esclude che nelle prossime ore ci potrebbe già essere una nuova comunicazione da Roma per spalancare i portoni delle fabbriche il 27 aprile, magari in maniera graduale iniziando con il 35 per cento dei reparti produttivi.