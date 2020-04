Coronavirus, 25 aprile a Cossato per il 75esimo anniversario della liberazione

A causa dell’emergenza, in osservanza delle disposizioni governative, quest’anno le tradizionali cerimonie di omaggio all’anniversario della Liberazioni non potranno prevedere la partecipazione attiva dei cittadini. Sabato 25 aprile 2020 il Sindaco di Cossato alle ore 11, insieme con il Presidente dell’A.N.P.I. e alla presenza del Corpo di Polizia Municipale, depositerà la corona d’alloro al Monumento dei Caduti in Piazza Angiono.

Il sindaco Moggio. "In questi mesi il nostro Paese affronta un nuovo insidioso attacco che ogni giorno ci consegna un bollettino drammatico: quest’anno ricordare, la "Liberazione" non può che assumere un significato particolare ed evocare, per ciascuno di noi la speranza, che anche questa battaglia finisca al più presto".