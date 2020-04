A Zumaglia il 25 aprile si festeggia a suon di "Bella Ciao" e con il tricolore alla finestra

A causa dell'emergenza coronavirus, a Zumaglia come in tutti i comuni italiani non sarà possibile celebrare regolarmente la festa del 25 Aprile. Oggi, per l'occasione, il sindaco Elvezia del vento ha deposto la corona d'alloro in memoria di coloro che sono Caduti per la Libertà della Patria al municipio e al Cippo di via delle Rimembranze. La commemorazione della celebrazione proseguirà domani, alle ore 15: i cittadini che lo desiderano, potranno esporre la bandiera tricolore e festeggiare sulle note di "Bella Ciao", che potranno cantare all'unisono, ognuno dalla propria abitazione.