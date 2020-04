A Sandigliano il 25 aprile si commemora da casa

Domani, sabato 25 aprile, il sindaco di Sandigliano, Mauro Masiero, ha invitato i cittadini a commemorare l'Anniversario della Liberazione dalle proprie abitazioni, raccogliendosi, alle 11, in un minuto di ricordo per i caduti delle guerre, e per coloro che sono scomparsi a causa del coronavirus, una pandemia paragonabile ad una guerra silenziosa.

Alle 11, insieme al parroco Don Mario Parmigiani, il sindaco Mauro Masiero, rapprensenterà la cittadinanza al Monumento ed alla Lapide dei Caduti con la deposizione di una corona, durante la quale la radio di Don Mario, che si riceve sugli FM 88.3, trasmetterà l'Inno di Mameli.

Questo il messaggio del primo cittadino per l'Anniversario della Liberazione: "In questo momento di grande difficoltà in cui non solo l'Italia, ma tutto il mondo, sta combattendo un nemico invisibile, va la mia più grande vicinanza a tutti coloro che stanno soffrendo, alle famiglie che hanno perso i propri cari, a coloro che hanno perso un amico, un conoscente, a tutti i medici, il personale infiermeristico ed i volontari, che sono i grandi eroi di questo momento così buio, e grazie a voi miei concittadini per la vostra grande collaborazione. Proprio in questo momento non possiamo e non dobbiamo dimenticare tutti coloro che hanno dato la vita per la pace e la libertà, combattendo l'oppressione nazi-fascista. Il 25 aprile è una data che non deve passare nel dimenticatoio. Noi Italiani ripartiremo come 75 anni fa con la forza e la capacità che ci hanno sempre contraddistinto".