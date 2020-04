Cavaglià, proroga accensione impianti termici e nuova innaffiatura al cimitero comunale

Viste le condizioni meteorologiche dei giorni scorsi, il sindaco di Cavaglià, Mosé Brizi, ha autorizzato fino al 30 aprile l'accensione degli impianti termici negli edifici pubblici e privati per un massimo di 7 ore giornaliere.

Nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile, dalle 8 alle 11, i volontari del Comune provvederanno alla nuova innaffiatura dei fiori del cimitero comunale, in tutti i loculi e le tombe di famiglia aperte.

Dalla settimana scorsa, poi, è partita "Se non puoi venire in biblioteca, la biblioteca viene da te", un'iniziativa grazie alla quale, ogni settimana, ai bambini viene letta una storia sulla pagina Facebook della biblioteca e viene proposta un'attività legata alla lettura: i lavori dei bambini possono essere mandati via mail all'indirizzo biblio.cavaglia@ptb.provincia.biella.it.

Infine, anche a Cavaglià S.E.A.B. ha ripristinato il servizio di ritiro sfalci, che può essere prenotato al numero verde 800399760; oppure tramite whatsapp (3474224966) o mail a info@seabiella.it, indicando nei messaggi il comune di residenza, l'indirizzo, il codice fiscale dell'intestatario della bolletta rifiuti, il numero di sacchi da ritirare. Per informazioni: www.cosrab.it/Home/DettaglioNews