Startup dei codici sconto si rinnova ed entra nel mercato italiano

Grazie ai codici promozionali i cittadini italiani si sono avvicinati al mondo dell’e-commerce. Un utilizzo sempre maggiore dei voucher sconto ha infatti agevolato la crescita del giro d’affari dei siti di shopping italiani che propongono promozioni uniche e un risparmio notevole comparato ai negozi fisici e ai centri commerciali.

I codici sconto sono diventati una vera e propria abitudine dei cittadini italiani che desiderano risparmiare al momento di un ordine in un negozio online. E’ ciò che afferma Promocodex, un’azienda leader nel settore dei coupon nell’Est Europa e che ha deciso di effettuare un rebranding e di entrare con forza nel mercato italiano.

Nata in Bulgaria da un team italiano di esperti del settore dell’e-commerce, quest’ambiziosa società è leader nel mercato dei codici sconto di molti paesi dell’Est come Romania, Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Nel corso del 2020, grazie ad un’attenta analisi della situazione dell’e-commerce a livello internazionale, nella cui graduatoria speciale il nostro paese si piazza al quarto posto subito subito dietro a Francia, Germania e Regno Unito, questa startup ha deciso di entrare in pompa magna anche in Italia grazie ad un sito dedicato: https://it.promocodex.com/ .

E’ dunque molto recente il cambio di brand della compagnia, che ha scelto come Promocodex, il marchio più adatto per un’azienda internazionale attiva in numerosi mercati europei.

I codici sconto: una crescita senza sosta in un mercato ancora giovane.

Grazie ai codici promozionali i cittadini italiani hanno trovato un alleato speciale per risparmiare sull’acquisto. I coupon sconto sono infatti considerati un vero e proprio traino per i negozi online: rappresentano infatti la “spinta” per la decisione finale dell’intenzione d’acquisto da parte dell’utente.

Allo stesso tempo i negozi online utilizzano il codice promozionale come arma nei confronti dei siti concorrenti per incentivare l’acquisto e dunque ritagliarsi fette di mercato.

In questo scenario i siti di codici sconto e di cashback sono molto visitati e per l’utente sono un punto di riferimento per trovare riduzioni speciali e prodotti ad un prezzo più basso.

Promocodex, un unico brand per diversi mercati.

I soci dell’azienda hanno deciso di rinnovarsi e si sono trovati di fronte un problema al momento in cui per ogni mercato era attivo un sito internet differente. Allo stesso tempo era importante una strategia di business diversa per permettere all’azienda di imporsi anche nei mercati più importanti d’Europa. Per questo motivo i vecchi siti si sarebbero dimostrati totalmente inadeguati e la scelta di un brand internazionale è stata d’importanza vitale.

Per quali motivi Promocodex ha scelto altri mercati internazionali?

Secondo le statistiche di Promocodex, l’Italia ha una posizione importante nella graduatoria dell’e-commerce in Europa, ma ciò che interessa sono altri dati fondamentali che mostrano una popolazione più anziana rispetto alla media europea, uno scarso utilizzo della carta di credito e una minore propensione all’acquisto tramite internet. Queste motivazioni hanno portato l’azienda a investire in altri mercati europei pur stabilendo la sua posizione in Italia.

Come usare i codici promozionali in Italia?

L’uso dei codici voucher è molto semplice e veloce. Esiste un numero molto ampio di siti di codici coupon, come Promocodex, che offrono promozioni sotto forma di buono sconto alfanumerico. Basta visitare questi siti per prelevare i coupon promozionali e applicarli nel carrello della spesa del negozio preferito, in un apposito spazio dove è necessario inserire il codice sconto per ottenere la riduzione. L’utilizzo del coupon è una pratica assolutamente legale e conveniente per il cliente che in questo modo otterrà un vantaggio sull’acquisto online.