La Polizia scopre serra artigianale con 27 piante di marijuana e hashish. Arrestato biellese di 42 anni

E' stato arrestato un 42enne residente a Mongrando con l'accusa di produzione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La Polizia di Stato, a seguito di un'attività di indagine, ha individuato un canale di rifornimento di sostanze stupefacenti destinate al mercato di questo capoluogo.

In particolare, nel primo pomeriggio di mercoledì 22 aprile, a Mongrando, dopo un servizio di osservazione e controllo, gli agenti hanno effettuato una perquisizione all'interno dell'abitazione che ha consentito di rinvenire una vera e propria serra artigianale con 27 piante di "marijuana" di varie misure e di "hashish" pronto per lo spaccio.

E' stato anche rinvenuto materiale utilizzato per la coltivazione, la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente. A fronte di questo è stato tratto in arresto per produzione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 42 anni.