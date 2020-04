Cliente senza la mascherina, scoppia la lite al supermercato e alle Poste

Accese discussioni, nei giorni scorsi, al supermercato Ekom di Vergnasco-Cerrione e alle Poste di Cossato. La lite è scoppiata per la presenza di cittadini senza la mascherina. Una problema che si accende quasi quotidianamente in molti negozi.

E così è capitato quasi contemporaneamente sia a Vergnasco che Cossato quando i rispettivi clienti si sono presentati nei due esercizi senza indossare la protezione. La mascherina non è obbligatoria ma fortemente consigliata per la salute di chi la indossa e di tutti coloro, commessi in primis, che sono "a contatto" con centinaia di persone al giorno. Per non parlare anche dei cittadini stessi che magari sono fermi in coda in attesa di entrare nei locali.