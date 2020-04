Pro una siènda, da Su Nuraghe la dedica alla "guerriera" Alice

Martedì 28 aprile, ore 21:00, laboratorio linguistico on-line tra Biella e La Plata (Argentina)

Uso della lingua materna nella poesia, tra storia, cultura e cronaca del tempo presente - fatti del giorno, “de die in die” nei versi di Tore Spanu - testi in “Limba” per imparare a leggere e scrivere in sardo e in piemontese, anche per chi non è o non parla sardo o piemontese, ma conosce ed usa la lingua materna anche diversa dal sardo o dal piemontese. Alla versione in lingua italiana, curata da Roberto Perinu, si aggiunge nella versione d’ij Brandé, anche quella in piemontese letterario a cura di Sergi Girardin, di Caraglio (Cuneo), resa in Castigliano da Matteo Rebuffa, di Candelo - coordina Biagio Picciau.

Ogni poesia è arricchita da immagini di piante che crescono sul litorale di Alghero, realizzate da Davide Marras: corredate da nome scientifico, nome italiano e nome sardo delle singole piante raffigurate, per arricchire la conoscenza botanica delle piante che crescono sull’Isola.

Una dedica speciale ad una guerriera di nome Alice, sì proprio una guerriera! La richiesta è del padre al quale, come parla della figlia, luccicano gli occhi.I versi nel sonetto riprendono il sole, il vento, l'aurora, i traguardi che deve raggiungere, con l'augurio più bello di laurearsi, sposarsi e diventare madre. Nei versi traspare il grande amore anche invocando il Creatore che possa in ogni momento proteggerla.

Pro una siènda

(ad Alice Fara)

Ses s'incantu chi colorat sa die

Su sole chi ispuntat su manzanu,

Ses che s'aurora chi lughet in beranu

Su 'entu chi ti carignat rie rie.

Ti abbratzet sa forza de s'amore

Cando ses in momentos de tristura,

Ses pro babbu e mamma sa lugura

Chi sa vida nos pienas de onore.

Cantu bramas ti cuntzedat su Segnóre

E ti amparet da ogni temporàda,

In modu chi su tempus benidore

Ti inghiriet de bellesa cantu b'ada,

Sa sapientzia lume de valore

Poi isposa e mama incoronada!

Tore Spanu martu 2020

Per un tesoro

(ad Alice Fara)

Sei l'incanto che colora il giorno

Il sole che spunta al mattino,

Sei come l'aurora che luccica in primavera

Il vento che ti carezza ridendo.

Ti abbracci la forza dell'amore

Quando sei in momenti di tristezza,

Sei per babbo e mamma la luce

Che la vita [ci] colmi per noi di onore.

Quanto desideri ti conceda il Signore

E ti ripari da ogni momento buio,

In modo che il tempo che verrà

Ti circondi di bellezza in tutto quello che c'è,

La sapienza (sia) il lume di valore

Poi (vederti) sposa e madre incoronata!

Pr’ën tësòr

(a Alice Fara)

It ses l’anciarm ch’a varìola ’l di

Ël sol ch’as alva la matin,

It ses cmé l’obada ch’a splendriss ant la prima

Ël vent at carëssa an sonriend.

It ëmbràsses la fòrsa dl’amor

Cand ch’it ses antorà da moment ëd magon,

It ses për tò babà e ta maman la lus

Che la vita a ’mbora për noi d’onor.

Lòn ch’it sùstes ch’at lo daga Nòsgnor

E ch’at arpara minca moment top,

Përparej ch’ël temp ch’a mnirà

At antora ’d blëssa an tut lòn ch’a-j é,

La saviëssa a sia la lum dël valor

Peuj (vëdd-te) sposa e mare ’ncoronà!

Para un tesoro

Eres el encanto que colorea el día

El sol que sale por la mañana

Eres como el amanecer que brilla en primavera

El viento que te acaricia riendo.

Que te abrace el poder del amor

Cuando estás triste,

Para papá y mamá eres la luz

Llenas de honor nuestras vidas.

Que el Señor te conceda lo que deseas

Y te proteja de los momentos oscuros

Para que el futuro

Te envuelva de belleza en todo lo que hay,

La sabiduría (sea) la lumbre del valor

Luego (poderte ver) novia y madre coronada!