iorestolibero - Il 25 aprile rinasce la libertà, raccolta fondi per Caritas e Croce Rossa

Quest’anno, nel settantacinquesimo anniversario della Liberazione, abbiamo bisogno più che mai di celebrare la nostra libertà, di tornare a guardare al futuro con speranza e coraggio.Sappiamo che, una volta passata questa tempesta, saremo chiamati a ricostruire un mondo più giusto, più equo, più sostenibile.Per questo lanciamo una grande convocazione a cittadine e cittadini per ritrovarci insieme a festeggiare il 25 aprile in una grande piazza virtuale.Occorre porre fine a tutte le guerre fratricide per unirci tutti nell’unica lotta contro i tre nemici comuni: il virus, il riscaldamento del pianeta e le disuguaglianze socio-economiche.Stringiamoci intorno alle nostre comunità locali per ridare forza alla comunità nazionale e a quella planetaria.INFO: https://www.25aprile2020.it

A CHI SI DONA? La cifra che raccoglieremo sarà destinata a Caritas Italiana e Croce Rossa Italiana a cui chiederemo di utilizzare le risorse per fornire aiuto a quanti non hanno un tetto o un pasto garantito, anche attraverso la rete di realtà del volontariato che sono la prima linea dell’emergenza sociale sui territori.

COME SI DONA? Per donare devi semplicemente collegarti alla piattaforma Go Fund Me tramite il tasto Fai una donazione. Potrai donare attraverso la tua carta di credito o debito.